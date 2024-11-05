В Бурятии завершился межрегиональный конкурс эстрадной песни

1 ноября в Улан-Удэ прошёл гала-концерт XXXIII межрегионального детского конкурса исполнителей эстрадной песни «Наранай Туяа – Лучики солнца – 2024». Всего в конкурсе приняли участие более 100 лучших певцов и семнадцать ансамблей в возрасте до 17 лет из Бурятии и Забайкальского края.- 15 солистов перед конкурсом проходили бесплатное обучение в «Школе эстрадного мастерства» на базе регионального центра выявления, поддержки, развития способностей и талантов у детей и молодёжи Республики Бурятия «Асториум». Там же для детей была проведена фотосессия, – сообщили в республиканском центре народного творчества.Диплом гран-при, кубок и денежный сертификат на сумму 95 000 рублей были присуждены дуэту из Курумканской детской школы искусств. Руководитель – Виктор Молчанов.Лауреаты конкурса также получили денежные сертификаты, сертификаты и памятные кубки. Кроме этого, по традиции были вручены сертификаты на бюджетное поступление в колледж лучшим участникам в старшей возрастной группе. Их получили представители Орликской детской школа искусств, Курумканской детской школы искусств и «Studio MD» (г. Улан-Удэ).