05 ноября

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В Улан-Удэ отметят юбилей художественного музея

В Улан-Удэ отметят юбилей художественного музея
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Праздничные мероприятия пройдут на этой неделе

Национальный музей Республики Бурятия празднует 80-летие со дня образования художественного музея имени Ц.С. Сампилова. 8 ноября в Улан-Удэ, на площади Революции состоится открытие уличной стендовой выставки «80 лет художественному музею им. Ц.С. Сампилова» в рамках нового социокультурного проекта «СайнУУ! Гэр (Дом)».

Также в музее состоится лекция ведущего эксперта в области изобразительного искусства Бурятии, заслуженного деятеля искусств РБ Татьяны Бороноевой в рамках цикла лекций «Хранители традиций».

Как сообщили в нацмузее, проект «СайнУУ! Гэр» реализуется в рамках социально значимого события для Бурятии – строительства нового современного здания национального музея.

Возрастное ограничение: 6+.
Улан-Удэ Бурятия юбилей музей

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