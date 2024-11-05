В Улан-Удэ отметят юбилей художественного музея

Национальный музей Республики Бурятия празднует 80-летие со дня образования художественного музея имени Ц.С. Сампилова. 8 ноября в Улан-Удэ, на площади Революции состоится открытие уличной стендовой выставки «80 лет художественному музею им. Ц.С. Сампилова» в рамках нового социокультурного проекта «СайнУУ! Гэр (Дом)».Также в музее состоится лекция ведущего эксперта в области изобразительного искусства Бурятии, заслуженного деятеля искусств РБ Татьяны Бороноевой в рамках цикла лекций «Хранители традиций».Как сообщили в нацмузее, проект «СайнУУ! Гэр» реализуется в рамках социально значимого события для Бурятии – строительства нового современного здания национального музея.