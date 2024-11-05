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В Чите создадут особо охраняемую природную территорию

В Чите создадут особо охраняемую природную территорию
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В ней запретят сплошные рубки лесных насаждений

В министерство природных ресурсов Забайкальского края обратились представители общественности (инициативная группа неравнодушных граждан города) с предложением создания особо охраняемой природной территории (ООПТ) от микрорайона Северный до Соснового бора на территории города Читы.

- По данному вопросу у нас состоялась встреча со всеми компетентными учреждениями. Все участники встречи сошлись во мнении, что создание ООПТ и обустройство городского лесопарка жизненно необходимы для повышения привлекательности и комфорта проживания в Чите, сохранения ландшафтного и биологического разнообразия данной территории. При этом вся территория остаётся свободной для посещения гражданами. Важно, что в границах ООПТ законодательно запрещены капитальное строительство и сплошные рубки лесных насаждений, - рассказала начальник отдела охраны окружающей среды ведомства Ирина Воронина.

Как сообщили в министерстве, к подготовительным мероприятиям по созданию ООПТ будут привлечены все заинтересованные органы, а также инициативная группа неравнодушных граждан города.
Забайкальский край ООПТ

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