В Чите создадут особо охраняемую природную территорию

В министерство природных ресурсов Забайкальского края обратились представители общественности (инициативная группа неравнодушных граждан города) с предложением создания особо охраняемой природной территории (ООПТ) от микрорайона Северный до Соснового бора на территории города Читы.- По данному вопросу у нас состоялась встреча со всеми компетентными учреждениями. Все участники встречи сошлись во мнении, что создание ООПТ и обустройство городского лесопарка жизненно необходимы для повышения привлекательности и комфорта проживания в Чите, сохранения ландшафтного и биологического разнообразия данной территории. При этом вся территория остаётся свободной для посещения гражданами. Важно, что в границах ООПТ законодательно запрещены капитальное строительство и сплошные рубки лесных насаждений, - рассказала начальник отдела охраны окружающей среды ведомства Ирина Воронина.Как сообщили в министерстве, к подготовительным мероприятиям по созданию ООПТ будут привлечены все заинтересованные органы, а также инициативная группа неравнодушных граждан города.