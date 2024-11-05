Читу украсят в стиле дымковской игрушки

Основной темой новогоднего оформления Читы и районов Забайкальского края станет дымковская игрушка. Об этом порталу «Культуре 75» сообщили в краевом министерстве культуры.- Стилистическими элементами праздника будет дымковская игрушка — яркая русская роспись изделий, всегда нарядная и праздничная. Для неё характерно использование символики, стремящейся к красоте, правде и здоровой жизни, — рассказали в ведомстве.В едином стиле будут оформлены основные площади и парки Читы и Читинского района, однако у каждой площадки будет свой акцент – эту идею предложили в администрации города. Так, площадь имени Ленина будет хороводом традиций, площадь Труда отобразит победы России, площадь Революции станет местом спортивных побед, сквер Гагаринский покажет традиции науки и высоких достижений страны, площадь Декабристов станет местом традиций культуры, Театральная площадь — высокого искусства, в парке «Коллективный труд» гостей будут ждать сказочные традиции, в посёлке Восточный — традиции горного дела, а сквер в посёлке Антипиха покажет традиции семьи.