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В Совете Федерации наградили медалью школьника из Байкальска

В Совете Федерации наградили медалью школьника из Байкальска
Общество,  Фото:Совет Федерации
Благодаря мальчику было раскрыто преступление

Медалью «За проявленное мужество» в Совете Федерации наградили школьника из Иркутской области. Награду получил ученик четвёртого класса школы № 12 Байкальска. Он стал свидетелем преступления, снял преступника на видео. Благодаря этой записи полиция смогла установить личность подозреваемого и раскрыть преступление.

Всего памятными медалями Совета Федерации «За проявленное мужество» были награждены 20 ребят-героев в рамках XI торжественной церемонии награждения детей и подростков, проявивших мужество в экстремальных ситуациях и спасших человеческие жизни. Чествование традиционно проводится в преддверии Дня народного единства в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои».

В церемонии награждения приняли участие председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко, министр внутренних дел РФ, генерал полиции РФ Владимир Колокольцев, заместитель председателя Совета Федерации, Герой России, Заслуженный спасатель РФ Юрий Воробьёв, сенаторы РФ, Герои России, участники специальной военной операции, президентской программы «Время Героев».

Всего в Иркутской области пять ребят представлены к награде «За проявленное мужество». Четверо из них будут награждены в правительстве Иркутской области, отметили в его пресс-службе.
Иркутская область награждение

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