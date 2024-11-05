В Бурятии развернётся фестиваль-конкурс школьных театров

Он состоится в конце этого месяца
В Бурятии проведут второй республиканский фестиваль-конкурс школьных театров «Алтан Баг». Он состоится 19, 20 и 21 ноября в Улан-Удэ.
По результатам первого тура 30 школьных театров со всей республики покажут свои спектакли на сценах Бурятского и Русского драматических театров. Зрители смогут увидеть постановки на основе сказок народов мира, пьес драматургов Бурятии, современной подростковой литературы.
- «Алтан Баг» — место встречи, пространство опыта, где юные артисты и их педагоги могут поделиться знаниями и открытиями. Театр, который получит гран-при фестиваля, будет признан «Лучшим школьным театром-2024» и отправится в поездку в Москву, на дни открытых дверей ведущих театральных вузов страны, - сообщили в пресс-службе театра «Ульгэр».
Возрастное ограничение: 6+.
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