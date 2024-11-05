В районе Бурятии заасфальтировали ещё 7 километров региональной дороги

В Бичурском районе Бурятии проверили ход ремонтных работ на участке с 34 по 51 км автодороги Мухоршибирь – Бичура – Кяхта. Подрядная организация завершила укладку выравнивающего и верхнего слоёв асфальтобетона на участке дороги с 44 км по 51 км. Сейчас ведутся работы по нанесению дорожной разметки, устройству обочин и благоустройству дороги. Также на объекте продолжается ремонт моста через реку Шибертуйку.- Изначально мы планировали завершить ремонт участка протяжённостью 17 километров в 2027 году. Однако подрядчик опережает график работ — в этом году завершили асфальтирование семи километров дороги вместо трёх. Объект введём в эксплуатацию уже в следующем году, — сообщил руководитель «Бурятрегионавтодора» Владимир Соснин.Как сообщили в пресс-службе министерства транспорта РБ, на сегодняшний день на региональной дороге Мухоршибирь – Бичура – Кяхта по нацпроекту заасфальтировали 41 км (0-34 км и 44-51 км). В следующем году приведут в порядок участок с 34 км по 44 км.