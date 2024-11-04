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В Улан-Удэ прошёл концерт, посвящённый Дню народного единства

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия

Сегодня, 4 ноября, в улан-удэнском парке «Юбилейный» состоялся праздничный концерт «#МЫВМЕСТЕ», посвящённый Дню народного единства.

В программе были выступления солистов и творческих коллективов Бурятии, включая бурятскую этно-рок группу «Нукер».

Также в парке провели мастер-классы по народным танцам, игры и конкурсы для детей и взрослых. Завершился праздник общим ёхором.


День народного единства

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