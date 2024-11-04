В Улан-Удэ прошёл концерт, посвящённый Дню народного единства



Сегодня, 4 ноября, в улан-удэнском парке «Юбилейный» состоялся праздничный концерт «#МЫВМЕСТЕ», посвящённый Дню народного единства.



В программе были выступления солистов и творческих коллективов Бурятии, включая бурятскую этно-рок группу «Нукер».



Также в парке провели мастер-классы по народным танцам, игры и конкурсы для детей и взрослых. Завершился праздник общим ёхором.





