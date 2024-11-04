В Улан-Удэ в честь Дня народного единства прозвучал полуденный выстрел



Полуденный выстрел в честь Дня народного единства прозвучал в Улан-Удэ. Почётное право произвести выстрел было предоставлено Денису Леонову, заместителю руководителя государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» по Бурятии, известному общественнику.



Полуденный выстрел впервые прозвучал в декабре 2023 года. Это произошло в День Конституции РФ на Лысой горе. Церемонию решили сделать традиционной. Появилась она благодаря присвоению Улан-Удэ почётного звания «Город трудовой доблести» 5 сентября 2023-го.



Для полуденных залпов ранее определили семь праздничных дат – 3 сентября (День победы над милитаристской Японией и окончание Второй мировой войны), 11 сентября (День присвоения Улан-Удэ почётного звания «Город трудовой доблести), 4 ноября (День народного единства), 12 декабря (День Конституции России), 23 февраля (День защитника Отечества), 9 мая (День Победы в Великой Отечественной войне) и 12 июня (День России). А после перечень пополнился ещё одной – 31 августа. В 2024-ом в этот день исполнилось ровно 85 лет со дня победы советско-монгольских войск над соединениями японской Квантунской армии на реке Халхин-Гол. Так что теперь из пушки в столице республики теперь стреляют как минимум восемь раз в год.





