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По Бурятии переменная облачность

По Бурятии переменная облачность
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Днём 0, -5, местами по Прибайкалью и югу 0, + 4, по северу до -6, -11

По данным Бурятского гидрометцентра, 5 ноября по республике: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура воздуха ночью -13, -18, местами -23, -28, по Прибайкалью -4, -10, днём 0, -5, местами по Прибайкалью и югу 0, + 4, по северу до -6, -11.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью -12, -14, днём 0, -2.

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