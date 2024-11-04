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В Забайкалье в суд ушло дело о группе читинских «домушников»

В Забайкалье в суд ушло дело о группе читинских «домушников»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Общий ущерб оценён на сумму свыше 1,7 миллиона рублей

В начале года пресекли противоправную деятельность группы читинских «домушников». Четверо злоумышленников были задержаны с поличным после двух очередных краж.

Были установлены ещё двое подельников задержанных. В различном групповом составе они совершили 33 кражи. Организатором преступлений являлся 23-летний читинец.

- Он разработал методику и план совершения противоправных действий, руководил и координировал участников организованной группы, определял даты, время и место совершения хищений. Перевозили похищенное имущество на двух легковых автомобилях, принадлежащих задержанным, хранили чужое имущество по местам жительства или сбывали, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

Участники организованной преступной группы совершили больше 30 краж из квартир и домов в Чите и Читинском районе. Общий ущерб оценён на сумму свыше 1,7 миллиона рублей. Часть похищенного у жителей имущества удалось изъять и вернуть потерпевшим.

На период расследования участники группировки содержались под стражей.

В настоящее время многоэпизодное уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.


кража уголовное дело

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