В Забайкалье в суд ушло дело о группе читинских «домушников»

В начале года пресекли противоправную деятельность группы читинских «домушников». Четверо злоумышленников были задержаны с поличным после двух очередных краж.Были установлены ещё двое подельников задержанных. В различном групповом составе они совершили 33 кражи. Организатором преступлений являлся 23-летний читинец.- Он разработал методику и план совершения противоправных действий, руководил и координировал участников организованной группы, определял даты, время и место совершения хищений. Перевозили похищенное имущество на двух легковых автомобилях, принадлежащих задержанным, хранили чужое имущество по местам жительства или сбывали, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.Участники организованной преступной группы совершили больше 30 краж из квартир и домов в Чите и Читинском районе. Общий ущерб оценён на сумму свыше 1,7 миллиона рублей. Часть похищенного у жителей имущества удалось изъять и вернуть потерпевшим.На период расследования участники группировки содержались под стражей.В настоящее время многоэпизодное уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.