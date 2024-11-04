В пригородном районе Бурятии лесники собрали 5 кубометров мусора

Сотрудники Республиканского агентства лесного хозяйства собрали 5 кубометров мусора в Заиграевском районе.- Мы постоянно занимаемся сбором бытовых отходов на территории лесничеств. Ситуацию получится переломить, если граждане начнут беречь окружающую природу. Оставленный мусор — это не только экологическая угроза, но и риск возникновения и распространения лесных пожаров, - отметили работники агентства.С начала 2024 года лесники Бурятии ликвидировали 16 свалок.За нарушения правил санитарной безопасности в лесу грозит административная ответственность. Работники агентства ежедневно проводят патрулирование территорий.- Мы призываем население Бурятии и гостей республики сообщать о свалках в лесных массивах, а также о нарушениях санитарных норм в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44, - обратились к жителям в агентстве.