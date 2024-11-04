В центре Улан-Удэ участники акции станцевали ёхор

В преддверии Дня народного единства на Театральной площади Улан-Удэ в рамках акции «Дружба народов» более 200 человек станцевали народный бурятский танец «Ёхор». Мероприятие прошло 2 ноября.Участники пришли в национальных костюмах не только народов Бурятии, но и других регионов России.- Я сама из Республики Саха Якутия. Бурятский ёхор совсем отличается от нашего осуохая. Такой весёлый, все танцуют. У всех яркие костюмы, делают атмосферу, - сказала участница акции Екатерина Осипова.К акции также присоединились сотрудники организаций, учреждений и предприятий - чтобы продемонстрировать уникальность и многообразие национальных культур Бурятии и России.