В центре Улан-Удэ участники акции станцевали ёхор

Более 200 человек приняли участие в мероприятии
В преддверии Дня народного единства на Театральной площади Улан-Удэ в рамках акции «Дружба народов» более 200 человек станцевали народный бурятский танец «Ёхор». Мероприятие прошло 2 ноября.
Участники пришли в национальных костюмах не только народов Бурятии, но и других регионов России.
- Я сама из Республики Саха Якутия. Бурятский ёхор совсем отличается от нашего осуохая. Такой весёлый, все танцуют. У всех яркие костюмы, делают атмосферу, - сказала участница акции Екатерина Осипова.
К акции также присоединились сотрудники организаций, учреждений и предприятий - чтобы продемонстрировать уникальность и многообразие национальных культур Бурятии и России.
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