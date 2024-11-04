04 ноября

03 ноября

Популярное

В центре Улан-Удэ участники акции станцевали ёхор

В центре Улан-Удэ участники акции станцевали ёхор
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Более 200 человек приняли участие в мероприятии

В преддверии Дня народного единства на Театральной площади Улан-Удэ в рамках акции «Дружба народов» более 200 человек станцевали народный бурятский танец «Ёхор». Мероприятие прошло 2 ноября.

Участники пришли в национальных костюмах не только народов Бурятии, но и других регионов России.

- Я сама из Республики Саха Якутия. Бурятский ёхор совсем отличается от нашего осуохая. Такой весёлый, все танцуют. У всех яркие костюмы, делают атмосферу, - сказала участница акции Екатерина Осипова.

К акции также присоединились сотрудники организаций, учреждений и предприятий - чтобы продемонстрировать уникальность и многообразие национальных культур Бурятии и России. 
ёхор

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В пригородном районе Бурятии лесники собрали 5 кубометров мусора
В пригородном районе Бурятии лесники собрали 5 кубометров мусора
Общество, 04.11.2024
С начала года лесники республики ликвидировали 16 свалок.
В центре Улан-Удэ участники акции станцевали ёхор
В центре Улан-Удэ участники акции станцевали ёхор
Общество, 04.11.2024
Более 200 человек приняли участие в мероприятии
В Улан-Удэ в честь Дня народного единства прозвучал полуденный выстрел
В Улан-Удэ в честь Дня народного единства прозвучал полуденный выстрел
Общество, 04.11.2024
Ранее для полуденных залпов определили восемь праздничных дат
В Забайкалье в суд ушло дело о группе читинских «домушников»
В Забайкалье в суд ушло дело о группе читинских «домушников»
Общество, 04.11.2024
Общий ущерб оценён на сумму свыше 1,7 миллиона рублей
В Бурятии придумали игру по мотивам эпоса «Гэсэр»
В Бурятии придумали игру по мотивам эпоса «Гэсэр»
Общество, 04.11.2024
Автор настольной игры – учитель бурятского языка и литературы
В Бурятии до 5 градусов тепла
В Бурятии до 5 градусов тепла
Общество, 04.11.2024
Осадки обойдут республику стороной 
В Бурятии рассказали об улусе, протрезвевшем 20 лет назад
В Бурятии рассказали об улусе, протрезвевшем 20 лет назад
Общество, 03.11.2024
Там уже два десятилетия не продают алкоголь
Улан-удэнцы рассказали о своих джоб-фобиях
Улан-удэнцы рассказали о своих джоб-фобиях
Общество, 03.11.2024
Большинство из них боятся увольнения
За месяц в роддоме в Улан-Удэ появились на свет почти 400 детей
За месяц в роддоме в Улан-Удэ появились на свет почти 400 детей
Общество, 03.11.2024
Мальчиков родилось больше, чем девочек 
В райцентре в Бурятии поползли слухи об отмене выплат детям мобилизованных
В райцентре в Бурятии поползли слухи об отмене выплат детям мобилизованных
Общество, 03.11.2024
Им должны компенсировать за питание по 245 рублей в день
Улицу в селе Бурятии оккупировали крысы
Улицу в селе Бурятии оккупировали крысы
Общество, 03.11.2024
Они бегут к людям с расположенной поблизости свалки 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^