В Бурятии придумали игру по мотивам эпоса «Гэсэр»



В Улюнханской школе в Курумканском районе Бурятии придумали настольную игру по мотивам бурятского героического эпоса «Гэсэр» (возрастное ограничение 12+). Об этом сообщили в группе «Курумкан-инфо.24/7».



Автор настольной игры - Марина Викторовна Бубеева, учитель бурятского языка и литературы Улюнханской школы.



- Игра полиграфически напечатана в виде игрового поля, наборов цветных карточек с вопросами на бурятском языке. Художественный дизайн игры осуществлён заслуженным художником Бурятии, членом Союза художников России Шираб-Жамсо Цырендондоковичем Раднаевым, - рассказала Марина Бубеева.



Правила игры - простые, они соответствуют игре-бродилке. В игре - 50 карточек с вопросами по содержанию эпоса.





