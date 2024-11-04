В Бурятии придумали игру по мотивам эпоса «Гэсэр»

Автор настольной игры – учитель бурятского языка и литературы
В Улюнханской школе в Курумканском районе Бурятии придумали настольную игру по мотивам бурятского героического эпоса «Гэсэр» (возрастное ограничение 12+). Об этом сообщили в группе «Курумкан-инфо.24/7».
Автор настольной игры - Марина Викторовна Бубеева, учитель бурятского языка и литературы Улюнханской школы.
- Игра полиграфически напечатана в виде игрового поля, наборов цветных карточек с вопросами на бурятском языке. Художественный дизайн игры осуществлён заслуженным художником Бурятии, членом Союза художников России Шираб-Жамсо Цырендондоковичем Раднаевым, - рассказала Марина Бубеева.
Правила игры - простые, они соответствуют игре-бродилке. В игре - 50 карточек с вопросами по содержанию эпоса.
Общий ущерб оценён на сумму свыше 1,7 миллиона рублей
Автор настольной игры – учитель бурятского языка и литературы
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