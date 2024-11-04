За неделю жители Бурятии лишились 14 млн рублей по вине аферистов



Жертвами интернет-преступников по состоянию на 2 ноября стали 2 365 жителей республики (+ 50 за последнюю неделю). Причинённый ущерб составил 565,4 млн рублей (+ 14 млн рублей за последнюю неделю). Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.



Мошенники продолжают обманывать жителей в социальных сетях, интернет-сайтах, при этом используют мессенджеры. Они представляются сотрудниками банков, правоохранительных органов, представителями операторов сотовой связи, компаний, предоставляющих инвестиционные услуги.



Обманывая людей, они сообщают, что произошло снятие денег, оформлен кредит, взломан личный кабинет, предлагают дополнительный заработок.



Так, жительнице Гусиноозёрска через мессенджер позвонил мужчина, представившийся следователем ФСБ. Он сказал, что на заявителя оформлен кредит, средства от которого направлены лицу, находящемуся в розыске. После этого поступил звонок «специалиста - эксперта отдела по противодействию отмывания доходов», который сообщил, что счета женщины могут быть арестованы, и чтобы предотвратить это, необходимо перевести 70 тысяч рублей. Так потерпевшая и сделала, перечислив средства на указанные ей счета.





