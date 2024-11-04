В Бурятии до 5 градусов тепла

Осадки обойдут республику стороной
По данным Бурятского гидрометцентра, в понедельник, 4 ноября, по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура воздуха днём составит 0, +5, местами столбики термометров опустятся до отметки -2, -7 градусов.
В Улан-Удэ без осадков и до 3 градусов выше ноля. Ветер переменный 4-9 м/с.
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Осадки обойдут республику стороной
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