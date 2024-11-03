По улице в Улан-Удэ разгуливали два больших алабая

Собак загнали в вольер
Утром 3 ноября улан-удэнцы заметили на улице Столичная двух алабаев. Грозные собаки свободно разгуливали, пугая местных житей.
На место выехали специалисты управления административного контроля КГХ. Собак загнали в вольер.
- Специалистами управления административного контроля будет составлен протокол в отношении владельца по ст. 47.1 Закона РБ «Об административных правонарушениях» - самовыгул, - сообщили в мэрии.
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Собак загнали в вольер
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