По улице в Улан-Удэ разгуливали два больших алабая

Утром 3 ноября улан-удэнцы заметили на улице Столичная двух алабаев. Грозные собаки свободно разгуливали, пугая местных житей.На место выехали специалисты управления административного контроля КГХ. Собак загнали в вольер.- Специалистами управления административного контроля будет составлен протокол в отношении владельца по ст. 47.1 Закона РБ «Об административных правонарушениях» - самовыгул, - сообщили в мэрии.

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