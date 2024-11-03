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По улице в Улан-Удэ разгуливали два больших алабая

По улице в Улан-Удэ разгуливали два больших алабая
Общество,  Фото:КГХ
Собак загнали в вольер

Утром 3 ноября улан-удэнцы заметили на улице Столичная двух алабаев. Грозные собаки свободно разгуливали, пугая местных житей.

На место выехали специалисты управления административного контроля КГХ. Собак загнали в вольер.

- Специалистами управления административного контроля будет составлен протокол в отношении владельца по ст. 47.1 Закона РБ «Об административных правонарушениях» - самовыгул, - сообщили в мэрии. 

собаки

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