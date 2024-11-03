За месяц в роддоме в Улан-Удэ появились на свет почти 400 детей

В октябре в республиканском перинатальном центре в Улан-Удэ родились 396 малышей - 203 мальчика и 193 девочки, 9 двоен.Самый богатый на роды день в прошлом месяце — 2 октября. В этот день на свет появились 10 мальчиков и 12 девочек, в том числе 1 двойня.Самый крупный малыш родился 2 октября. Вес мальчика при рождении составил 4870 граммов и рост 58 см. Самым маленьким новорождённым стала девочка, которая родилась с весом всего 850 граммов и ростом 34 см. Малышка появилась на свет 6 октября.