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За месяц в роддоме в Улан-Удэ появились на свет почти 400 детей

За месяц в роддоме в Улан-Удэ появились на свет почти 400 детей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Мальчиков родилось больше, чем девочек

В октябре в республиканском перинатальном центре в Улан-Удэ родились 396 малышей - 203 мальчика и 193 девочки, 9 двоен.

Самый богатый на роды день в прошлом месяце — 2 октября. В этот день на свет появились 10 мальчиков и 12 девочек, в том числе 1 двойня.

Самый крупный малыш родился 2 октября. Вес мальчика при рождении составил 4870 граммов и рост 58 см. Самым маленьким новорождённым стала девочка, которая родилась с весом всего 850 граммов и ростом 34 см. Малышка появилась на свет 6 октября.




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