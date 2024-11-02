02 ноября

01 ноября

Популярное

В Бурятии открыли Институт традиционной медицины

В Бурятии открыли Институт традиционной медицины
Общество,  Фото:центр восточной медицины
Институт будет готовить врачей традиционной медицины по различным образовательным программам

1 ноября прошла торжественная церемония открытия Института традиционной медицины БГУ. Он создан на клинической базе Центра восточной медицины.

- Этому знаменательному событию предшествовала большая подготовка, сотрудничество с ведущими вузами России, Китая, Монголии, уникальное наследие, которое представлено в нашей республике в хранилище древних рукописей в ИМБИТ СО РАН, в единственной копии атласа тибетской медицины, многолетний опыт развития восточной медицины Бурятии на базе Бурятского научного центра РАН, подготовка более 100 диссертационных работ, накопленный 35-летний опыт работы нашего Центра восточной медицины Улан-Удэ, всесторонняя поддержка главы Бурятии Алексея Цыденова. Доказано на многолетнем опыте, что традиционная медицина – это, прежде всего, превентивная, эффективна в сочетании с методами классической медицины при реабилитации, в гериатрии, в профилактике и лечении ряда заболеваний и др., - рассказала министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова в соцсети.

Институт традиционной медицины будет готовить врачей традиционной медицины по различным образовательным программам, а также развивать научную деятельность студентов в этой области.

- Обучать специалистов традиционной медицины будут наши врачи-эксперты, кандидаты медицинских наук, доктора медицинских наук. К обучению будут привлечены профессора с Китая, Монголии, ведущих образовательных организаций России, - сообщила министр.

Также в институте врачи могут пройти курсы профессиональной переподготовки, медицинским работникам и всем желающим можно будет пройти курсы повышения квалификации. Первый цикл стартует уже в ноябре:

С 5 ноября - курс профессиональной переподготовки по программе «Рефлексотерапия» для врачей

С 12 по 14 ноября - курс повышения квалификации по программе «Фитотерапия в неврологии и реабилитации» для медработников

С 19 по 21 ноября - курс «Основы тибетской медицины. Традиционная медицина Бурятии» для всех желающих

С 3 по 5 декабря - курс «Коррекция лишнего веса и основы конституционального питания с точки зрения восточной медицины» для всех желающих

с 10 по 12 декабря - курс повышения квалификации по программе «Фитотерапия в реабилитации детей» для медицинских работников.


институт традиционной медицины центр восточной медицины

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Чите поставят спектакль на льду
В Чите поставят спектакль на льду
Общество, 02.11.2024
Участие примут около 70 профессиональных спортсменов и любителей фигурного катания
На Кяхту опустится «Ночь искусств»
На Кяхту опустится «Ночь искусств»
Общество, 02.11.2024
Культурная акция состоится в краеведческом музее
В заказнике Бурятии установлена памятная доска охотоведу и учёному
В заказнике Бурятии установлена памятная доска охотоведу и учёному
Общество, 02.11.2024
Михаил Смирнов стоял у истоков этой заповедной территории
В Улан-Удэ отметили Всемирный день балета
В Улан-Удэ отметили Всемирный день балета
Общество, 02.11.2024
Журналисты и блогеры  отпраздновали его на репетиции «Корсара». «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
В Бурятии открыли Институт традиционной медицины
В Бурятии открыли Институт традиционной медицины
Общество, 02.11.2024
Институт будет готовить врачей традиционной медицины по различным образовательным программам
В Забайкалье врач спасла уланудэнца от кровотечения
В Забайкалье врач спасла уланудэнца от кровотечения
Общество, 02.11.2024
Подвиги региональных врачей продолжаются
В Бурятии студенческую молодёжь «подружил Улан-Удэ»
В Бурятии студенческую молодёжь «подружил Улан-Удэ»
Общество, 02.11.2024
В республике завершился фестиваль творческих дуэтов студентов СПО
Телебашня поздравит уланудэнцев с Днём народного единства
Телебашня поздравит уланудэнцев с Днём народного единства
Общество, 02.11.2024
Иллюминацию можно будет увидеть вечером 4 ноября
На мостах Бурятии ловили «неустановленное лицо»
На мостах Бурятии ловили «неустановленное лицо»
Общество, 02.11.2024
В республике прошли учения по транспортной безопасности
Из леса в Бурятии вывезли 5 «кубов» мусора
Из леса в Бурятии вывезли 5 «кубов» мусора
Общество, 02.11.2024
Людей призывают не мусорить на природе 
Улан-удэнцы рискуют лишиться своих гаражей
Улан-удэнцы рискуют лишиться своих гаражей
Общество, 02.11.2024
Несколько из них уже увезли на штрафстоянку

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^