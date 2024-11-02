В Бурятии открыли Институт традиционной медицины

1 ноября прошла торжественная церемония открытия Института традиционной медицины БГУ. Он создан на клинической базе Центра восточной медицины.- Этому знаменательному событию предшествовала большая подготовка, сотрудничество с ведущими вузами России, Китая, Монголии, уникальное наследие, которое представлено в нашей республике в хранилище древних рукописей в ИМБИТ СО РАН, в единственной копии атласа тибетской медицины, многолетний опыт развития восточной медицины Бурятии на базе Бурятского научного центра РАН, подготовка более 100 диссертационных работ, накопленный 35-летний опыт работы нашего Центра восточной медицины Улан-Удэ, всесторонняя поддержка главы Бурятии Алексея Цыденова. Доказано на многолетнем опыте, что традиционная медицина – это, прежде всего, превентивная, эффективна в сочетании с методами классической медицины при реабилитации, в гериатрии, в профилактике и лечении ряда заболеваний и др., - рассказала министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова в соцсети.Институт традиционной медицины будет готовить врачей традиционной медицины по различным образовательным программам, а также развивать научную деятельность студентов в этой области.- Обучать специалистов традиционной медицины будут наши врачи-эксперты, кандидаты медицинских наук, доктора медицинских наук. К обучению будут привлечены профессора с Китая, Монголии, ведущих образовательных организаций России, - сообщила министр.Также в институте врачи могут пройти курсы профессиональной переподготовки, медицинским работникам и всем желающим можно будет пройти курсы повышения квалификации. Первый цикл стартует уже в ноябре:С 5 ноября - курс профессиональной переподготовки по программе «Рефлексотерапия» для врачейС 12 по 14 ноября - курс повышения квалификации по программе «Фитотерапия в неврологии и реабилитации» для медработниковС 19 по 21 ноября - курс «Основы тибетской медицины. Традиционная медицина Бурятии» для всех желающихС 3 по 5 декабря - курс «Коррекция лишнего веса и основы конституционального питания с точки зрения восточной медицины» для всех желающихс 10 по 12 декабря - курс повышения квалификации по программе «Фитотерапия в реабилитации детей» для медицинских работников.