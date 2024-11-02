В Улан-Удэ отметили Всемирный день балета

В Бурятском театре оперы и балета прошло мероприятие для СМИ и блогеров в честь Всемирного дня балета. В формате небольшой экскурсии по обновлённому музею участники узнали историю бурятского балета и посмотрели репетицию балета «Корсар» ().Поприветствовал гостей директор театра Дмитрий Дылыков. После заведующая музеем Ольга Шагланова рассказала о самых значимых вехах развития бурятского балета, о спектаклях и артистах. К примеру, что «Красавица Ангара» () Льва Книппера и Бау Ямпилова не сходит с репертуара уже 65 лет, а первым балетом стал «Бахчисарайский фонтан» ().- Считается, что профессия артиста балета является самой сложной в мире. Именно поэтому артисты рано уходят на пенсию в возрасте 36 -37 лет. В среднем артист балета выступает около 20 лет на сцене, но есть и исключения. К примеру, Лариса Сахьянова танцевала двойной срок – 40 лет, - отметила Ольга Шагланова.Посетить музей театра может любой желающий перед показом любого спектакля или во время антракта. Для зрителей подготовлены интересные фотозоны и локации.Также журналисты и блогеры посмотрели репетицию балета Адольфа Адана «Корсар» (), показы которого состоятся в следующие выходные - 9 и 10 ноября. Артисты показали одну из самых известных сцен «Оживлённый сад». Гости поговорили с исполнителями ведущих партий – Кономи Цукада (Медора), Эрдэм Сандаков (Конрад), Виктория Ильина (Гульнара). Для каждого из них это будет большая премьера: они впервые будут солировать.