02 ноября

01 ноября

Популярное

В Улан-Удэ отметили Всемирный день балета

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Журналисты и блогеры отпраздновали его на репетиции «Корсара». «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко 

В Бурятском театре оперы и балета прошло мероприятие для СМИ и блогеров в честь Всемирного дня балета. В формате небольшой экскурсии по обновлённому музею участники узнали историю бурятского балета и посмотрели репетицию балета «Корсар» (возрастное ограничение 12+).

Поприветствовал гостей директор театра Дмитрий Дылыков. После заведующая музеем Ольга Шагланова рассказала о самых значимых вехах развития бурятского балета, о спектаклях и артистах. К примеру, что «Красавица Ангара» (6+) Льва Книппера и Бау Ямпилова не сходит с репертуара уже 65 лет, а первым балетом стал «Бахчисарайский фонтан» (12+). 

- Считается, что профессия артиста балета является самой сложной в мире. Именно поэтому артисты рано уходят на пенсию в возрасте 36 -37 лет. В среднем артист балета выступает около 20 лет на сцене, но есть и исключения. К примеру, Лариса Сахьянова танцевала двойной срок – 40 лет, - отметила Ольга Шагланова.

Посетить музей театра может любой желающий перед показом любого спектакля или во время антракта. Для зрителей подготовлены интересные фотозоны и локации.

Также журналисты и блогеры посмотрели репетицию балета Адольфа Адана «Корсар» (12+), показы которого состоятся в следующие выходные - 9 и 10 ноября. Артисты показали одну из самых известных сцен «Оживлённый сад». Гости поговорили с исполнителями ведущих партий – Кономи Цукада (Медора), Эрдэм Сандаков (Конрад), Виктория Ильина (Гульнара). Для каждого из них это будет большая премьера: они впервые будут солировать.  
театр оперы и балета

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Чите поставят спектакль на льду
В Чите поставят спектакль на льду
Общество, 02.11.2024
Участие примут около 70 профессиональных спортсменов и любителей фигурного катания
На Кяхту опустится «Ночь искусств»
На Кяхту опустится «Ночь искусств»
Общество, 02.11.2024
Культурная акция состоится в краеведческом музее
В заказнике Бурятии установлена памятная доска охотоведу и учёному
В заказнике Бурятии установлена памятная доска охотоведу и учёному
Общество, 02.11.2024
Михаил Смирнов стоял у истоков этой заповедной территории
В Улан-Удэ отметили Всемирный день балета
В Улан-Удэ отметили Всемирный день балета
Общество, 02.11.2024
Журналисты и блогеры  отпраздновали его на репетиции «Корсара». «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
В Бурятии открыли Институт традиционной медицины
В Бурятии открыли Институт традиционной медицины
Общество, 02.11.2024
Институт будет готовить врачей традиционной медицины по различным образовательным программам
В Забайкалье врач спасла уланудэнца от кровотечения
В Забайкалье врач спасла уланудэнца от кровотечения
Общество, 02.11.2024
Подвиги региональных врачей продолжаются
В Бурятии студенческую молодёжь «подружил Улан-Удэ»
В Бурятии студенческую молодёжь «подружил Улан-Удэ»
Общество, 02.11.2024
В республике завершился фестиваль творческих дуэтов студентов СПО
Телебашня поздравит уланудэнцев с Днём народного единства
Телебашня поздравит уланудэнцев с Днём народного единства
Общество, 02.11.2024
Иллюминацию можно будет увидеть вечером 4 ноября
На мостах Бурятии ловили «неустановленное лицо»
На мостах Бурятии ловили «неустановленное лицо»
Общество, 02.11.2024
В республике прошли учения по транспортной безопасности
Из леса в Бурятии вывезли 5 «кубов» мусора
Из леса в Бурятии вывезли 5 «кубов» мусора
Общество, 02.11.2024
Людей призывают не мусорить на природе 
Улан-удэнцы рискуют лишиться своих гаражей
Улан-удэнцы рискуют лишиться своих гаражей
Общество, 02.11.2024
Несколько из них уже увезли на штрафстоянку

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^