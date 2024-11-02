Из леса в Бурятии вывезли 5 «кубов» мусора





В Заиграевском районе Бурятии сотрудники республиканского агентства лесного хозяйства собрали 5 кубометров мусора.- Мы постоянно занимаемся сбором бытовых отходов на территории лесничеств. Ситуацию получится переломить, если граждане начнут беречь окружающую природу. Не устанем говорить, что оставленный мусор, это не только экологическая угроза, но и риск возникновения и распространения лесных пожаров, - рассказали работники РАЛХ.С начала года лесники Бурятии ликвидировали 16 свалок.За нарушения правил санитарной безопасности в лесу грозит административная ответственность. Работники республиканского агентства лесного хозяйства ежедневно проводят патрулирование территорий.Сообщить о свалках в лесах, а также о нарушениях санитарных норм в ближайшее лесничество или по телефону горячей линии 8 (3012) 20-44-44.