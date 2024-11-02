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В пригородном районе Бурятии из-за снега встали фуры

В пригородном районе Бурятии из-за снега встали фуры
Общество,  Фото:«Тарбагатай-инфо.24/7»
Движение там серьёзно осложнилось

Жителей Бурятии предупредили, что перед селом Десятниково в пригородном Тарбагатайском районе затруднено движение транспорта. Речь о федеральной трассе.

Как сообщает «Тарбагатай-инфо.24/7», на заснеженном участке не могут подняться большегрузы. На место для подсыпки направили две комбинированные дорожные машины. Водителей призвали быть внимательными и осторожными. 

С утра фура перекрыла обе полосы движения на федеральной трассе между посёлком Мантуриха и станцией Боярский в Кабанском районе.

дороги снег транспорт

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