Улан-удэнцы рискуют лишиться своих гаражей



В 2023 году в Улан-Удэ вплотную взялись за металлические гаражи – их инвентаризация с тех пор ведётся во всех трёх районах города. Проверяющие выявляют неоформленные постройки и размещают на них требования явиться в районную администрацию. Это нужно, чтобы сверить данные о местонахождении имущества и правоустанавливающие документы.



Если собственник никак не отреагирует, гараж снесут в течение 15 дней. Специалисты сделают опись и фотофиксацию и увезут его на стоянку, которая находится под охраной и постоянным видеонаблюдением.



Объект будет храниться там до тех пор, пока суд не признает право муниципальной собственности на него. Если хозяин так и не найдётся, «нахаловку» обратят в такую собственность и утилизируют.



Недавно вышеупомянутые требования выдали владельцам самоволок возле Читинского переезда – у домов № 16 и 20 на улице Пушкина. Собственники их проигнорировали и в субботу, 2 ноября, сотрудники комбината по благоустройству приступили к сносу гаражей. Забрать свой имущество со стоянки они смогут после оплаты расходов на демонтаж.

