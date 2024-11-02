











В Улан-Удэ делают новые трамвайные остановки, которые обустраивают с учётом создания безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.По улице Ключевская обновляют сразу восемь остановок, по четыре с каждой стороны. Обустройство идёт в рамках ремонта дороги по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».Завершается ремонт остановки и по улице Бабушкина. Здесь увеличили посадочную площадку почти на 16 метров - до 46, и установили павильоны с навесом и со стеной из прозрачного, шумоподавляющего пластика. Остановку в противоположном направлении обустроят в следующем году вместе с ремонтом дороги.По улице Советская новые трамвайные остановки будут немного меньше в силу стеснённых дорожных условий. Остановки делают с удобной посадочной площадкой и защитным ограждением. Пассажиры смогут переходить дорогу, не выходя за пределы пешеходного перехода, сообщили в пресс-службе мэрии.