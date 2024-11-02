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В Улан-Удэ делают новые трамвайные остановки

В Улан-Удэ делают новые трамвайные остановки
Общество,  Фото:Мэрия Улан-Удэ
Остановки будут удобны для маломобильных граждан

В Улан-Удэ делают новые трамвайные остановки, которые обустраивают с учётом создания безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.

По улице Ключевская обновляют сразу восемь остановок, по четыре с каждой стороны. Обустройство идёт в рамках ремонта дороги по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».


Завершается ремонт остановки и по улице Бабушкина. Здесь увеличили посадочную площадку почти на 16 метров - до 46, и установили павильоны с навесом и со стеной из прозрачного, шумоподавляющего пластика. Остановку в противоположном направлении обустроят в следующем году вместе с ремонтом дороги.

По улице Советская новые трамвайные остановки будут немного меньше в силу стеснённых дорожных условий. Остановки делают с удобной посадочной площадкой и защитным ограждением. Пассажиры смогут переходить дорогу, не выходя за пределы пешеходного перехода, сообщили в пресс-службе мэрии.


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