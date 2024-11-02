Большинство улан-удэнцев разочаровались в «чёрных пятницах»



В честные скидки в так называемую «чёрную пятницу» верят всё меньше жителей столицы Бурятии. К такому выводу пришли представители сервиса SuperJob после опроса, который проводился с 3 по 31 октября. Участие в нём приняли работающие улан-удэнцы.



Большинство из них (77%) считают «чёрную пятницу» обманом. В том, что первоначальные цены на товары в этот день на самом деле не снижают, мужчины убеждены сильнее женщин. Лишь 12% респондентов придерживаются обратного мнения. Горожане от 35 до 45 лет уверены в нечестности «сейлов» больше и тех, кто моложе, и тех, кто старше.



Свыше половины наших земляков (70%) не собираются поддаваться шопинг-лихорадке и в этот раз. Покупки планирует только каждый десятый, причём с основном это люди с доходом от 100 тысяч в месяц. В среднем шопоголики готовы спустить за раз 18 500 рублей.



Тратиться опрошенные планируют в основном на одежду (24%). Каждый пятый собирается приобрести бытовую технику и электронику, 14% – обувь, 9% – гаджеты, 6% – товары для дома. По 5% хотят купить мебель и вещи для детей и 3% – косметику.

