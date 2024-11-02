В заказнике Бурятии установлена памятная доска охотоведу и учёному

30 октября в Бурятии, на центральном кордоне Алтачейского заказника состоялась церемония открытия памятной доски Марку Николаевичу Смирнову – заслуженному работнику охотничьего хозяйства России, охотоведу, учёному, писателю, человеку, посвятившему себя служению охотничьему делу нашей страны. Инициаторами установки памятной доски стали охотоведы региона под руководством Владимира Носкова.Как отметили в Байкальском заповеднике, увековечивание памяти Марка Смирнова в старейшем заказнике республики символично. Он был одним из первых, кто рассказал о зоогеографической уникальности Алтачейского заказника. Михаил Смирнов и Геннадий Кельберг аргументировано доказали важное значение этой заповедной территории, что стало основой повышения её статуса.- Приближается 40-летие с момента учреждения Алтачейского заказника как государственного зоологического заказника федерального значения, и неоспоримая заслуга в этом принадлежит Марку Николаевичу Смирнову. Память о нём и его работе сохранится здесь навсегда, - добавили в пресс-службе заповедника.Марк Николаевич Смирнов (1935-2024) — советский и российский биолог, охотовед, исследователь промысловых млекопитающих Южной Сибири. Родился 20 мая 1935 в г. Юрьевце Ивановской области. Окончил Иркутский сельскохозяйственный институт (1957). Трудовую деятельность начал на Севере – в Ханты-Мансийском национальном округе Тюменской области и в Нижнем Приамурье – в Архаринском районе Амурской области (1957-1960). Работал в Госохотинспекции при Совете Министров Бурятской АССР (1960-1969), в Иркутском сельскохозяйственном институте (1969-1971), лаборатории зоологии мнститута естественных наук БФ СО АН СССР (1971-1976), Красноярском отделении ВНИИОЗ (1976-1993), Красноярском государственном университете – позднее Сибирский федеральный университет – с 1993 г. до последнего времени – 2018 г. Профессор кафедры охотничьего ресурсоведения и заповедного дела КГУ (1996). Кандидат биологический наук (1974). Доктор биологических наук (1994). Благодаря его научным трудам ликвидировано гигантское «белое пятно» с зоологической карты Сибири, особенно в отношении диких копытных животных. Автор 300 научных трудов, в том числе 10 монографий.