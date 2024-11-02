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В Чите поставят спектакль на льду

В Чите поставят спектакль на льду
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Участие примут около 70 профессиональных спортсменов и любителей фигурного катания

Спектакль на коньках поставят в ледовом дворце «Чита арена» в Забайкалье. Федерация катания на коньках «Пируэт» планирует реализовать проект к концу мая 2025 года. Об этом сообщает портал «Культура 75» со ссылкой на сайт грантовых конкурсов «Забайкалье. Моя Россия».

Постановку посвятят памяти о Великой Отечественной войне. На льду фигуристы под музыку военных лет расскажут истории о тех событиях. Кроме того, на ледовой сцене прозвучат стихи и отрывки из литературных произведений на эту тему. Во время спектакля на большом экране зрители увидят архивные снимки времён 1941-1945 годов. Всего на сцену выйдут около 70 профессиональных спортсменов и любителей фигурного катания.

Общая стоимость проекта составит 918,7 тысячи рублей. Из них по гранту губернатора Забайкальского края организация получит 495,7 тысячи рублей.

Возрастное ограничение: 6+.
Чита фигурное катание спектакль Великая Отечественная

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