В Чите поставят спектакль на льду

Участие примут около 70 профессиональных спортсменов и любителей фигурного катания
Спектакль на коньках поставят в ледовом дворце «Чита арена» в Забайкалье. Федерация катания на коньках «Пируэт» планирует реализовать проект к концу мая 2025 года. Об этом сообщает портал «Культура 75» со ссылкой на сайт грантовых конкурсов «Забайкалье. Моя Россия».
Постановку посвятят памяти о Великой Отечественной войне. На льду фигуристы под музыку военных лет расскажут истории о тех событиях. Кроме того, на ледовой сцене прозвучат стихи и отрывки из литературных произведений на эту тему. Во время спектакля на большом экране зрители увидят архивные снимки времён 1941-1945 годов. Всего на сцену выйдут около 70 профессиональных спортсменов и любителей фигурного катания.
Общая стоимость проекта составит 918,7 тысячи рублей. Из них по гранту губернатора Забайкальского края организация получит 495,7 тысячи рублей.
Возрастное ограничение: 6+.
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Участие примут около 70 профессиональных спортсменов и любителей фигурного катания
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