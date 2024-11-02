В Забайкалье врач спасла уланудэнца от кровотечения

В Забайкалье врач краевой клинической больницы остановила кровотечение у пациента и спасла ему жизнь.В отделение колопроктологии к специалисту Ольге Ивановой поступил пациент с неуточнённым диагнозом из Улан-Удэ. Врач смогла верно выявить недуг и провести успешную операцию, остановив кровотечение.- Огромная благодарность заведующей отделением Ольге Вольфрамовне за то, что она правильно поставила диагноз и провела операцию. Спасибо за чуткое отношение всему медицинскому персоналу, за уход и внимание! Рекомендую данного врача и данную больницу! - выразил слова признательности пациент Константин.Как отметили в пресс-службе министерства здравоохранения Забайкалья, благодаря грамотным и своевременным действиям доктора, пациент здоров и собирается ехать домой.