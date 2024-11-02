В Забайкалье врач спасла уланудэнца от кровотечения

Подвиги региональных врачей продолжаются
В Забайкалье врач краевой клинической больницы остановила кровотечение у пациента и спасла ему жизнь.
В отделение колопроктологии к специалисту Ольге Ивановой поступил пациент с неуточнённым диагнозом из Улан-Удэ. Врач смогла верно выявить недуг и провести успешную операцию, остановив кровотечение.
- Огромная благодарность заведующей отделением Ольге Вольфрамовне за то, что она правильно поставила диагноз и провела операцию. Спасибо за чуткое отношение всему медицинскому персоналу, за уход и внимание! Рекомендую данного врача и данную больницу! - выразил слова признательности пациент Константин.
Как отметили в пресс-службе министерства здравоохранения Забайкалья, благодаря грамотным и своевременным действиям доктора, пациент здоров и собирается ехать домой.
Его посвятят Году семьи
Участие примут около 70 профессиональных спортсменов и любителей фигурного катания
Также его проведут в Чите
Финал состоится 15 ноября в Улан-Удэ
Культурная акция состоится в краеведческом музее
Михаил Смирнов стоял у истоков этой заповедной территории
Журналисты и блогеры отпраздновали его на репетиции «Корсара». «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Институт будет готовить врачей традиционной медицины по различным образовательным программам
Подвиги региональных врачей продолжаются
Туристам советуют посетить местные храм и музей
В республике завершился фестиваль творческих дуэтов студентов СПО
Иллюминацию можно будет увидеть вечером 4 ноября
В республике прошли учения по транспортной безопасности
Людей призывают не мусорить на природе
Несколько из них уже увезли на штрафстоянку