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В День согласия и примирения в Гусиноозёрске состоится крестный ход

В День согласия и примирения в Гусиноозёрске состоится крестный ход
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Также его проведут в Чите

4 ноября в Гусиноозёрске проведут традиционный крестный ход в честь иконы Божией Матери «Казанская» (возрастное ограничение: 0+). Мероприятие состоится в день престольного праздника местного храма Казанской иконы Божией Матери.

Крестный ход начнётся приблизительно в 11:30 по маршруту: от храма на ул. Комсомольская, 8, затем по улице Комсомольской до школы № 4, потом свернёт на ул. Ленина (возле магазина «Абсолют») до улицы Строительная, далее по улице Строительная до улицы Пушкина (здание районной администрации). Затем до площади с круговым движением свернёт на улицу Ленина и по улице Ленина дойдёт до улицы Почтовая, с Почтовой повернёт на улицу Комсомольская до храма. Об этом сообщили в администрации Гусиноозёрска.

Отметим, что в этот же день, 4 ноября, крестный ход (возрастное ограничение: 0+), посвящённый чествованию Казанской иконы Божьей Матери, состоится и в Чите. Его приурочат к престольному празднику Казанского кафедрального собора. Мероприятие состоится с 9:30 до 10:30. В связи с этим в это время в Чите будет перекрыто движение для всех видов транспорта, включая общественный по улицам:
- ул. Петровская от ул. Бутина до ул. Ленинградская;
- ул. Ленинградская от ул. Петровская до ул. Ленина;
- ул. Бутина от ул. Ленина до ул. Петровская.

Возрастное ограничение: 0+.
Бурятия Забайкальский край Гусиноозерск православие крестный ход

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