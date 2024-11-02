В Бурятии посоревнуются в чтении стихов местных поэтов

В Бурятии проходит XII межрегиональный конкурс чтецов на лучшее исполнение произведений поэтов Бурятии «Четыре неба». В этом году он посвящён столетию со дня рождения народного поэта Бурятии, заслуженного работника культуры РФ и РБ Гунги Чимитова.В конкурсе могут принять участие исполнители, творческие коллективы от образовательных организаций среднего профессионального образования, высшего профессионального образования; обучающиеся общеобразовательных школ, образовательных организаций дополнительного образования детей, досуговых учреждений; любители поэзии. Конкурс проводится в двух номинациях: «Индивидуальное исполнение» (художественное чтение стихов) и «Коллективное исполнение» (творческий коллектив представляет поэтическую композицию, инсценировки из спектаклей, стихотворения). В каждой номинации устанавливаются следующие возрастные категории: от 5 до 10 лет включительно; от 11 до 15 лет включительно; от 16 до 22 лет включительно; от 23 лет и старше.Подать заявку на участие в очном формате можно по 10 ноября этого года. Очное участие предполагает чтение стихов или прозы на русском и бурятском языках, самое главное, чтобы тексты были написаны авторами из Бурятии.Гала-концерт лауреатов XII межрегионального конкурса чтецов «Четыре неба» состоится в концертном зале колледжа искусства им. П.И. Чайковского 15 ноября, сообщает пресс-служба министерства образования РБ.