В Бурятии рассказали об улусе, протрезвевшем 20 лет назад





В апреле ещё одну так называемую территорию трезвости создали в еравнинском селе Домна. В мае 2023-го от алкоголя полностью отказались и жители Гонды. Тогда власти подписали соответствующее распоряжение.



В ноябре протрезветь В ноябре протрезветь захотели в кабанском селе Инкино. Там инициатива реализуется в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография». Первая территория трезвости в Кабанском районе – в селе Каргино – появилась ещё в 2022 году.

На официальной странице правительства РБ во «ВКонтакте» рассказали об улусе Тохорюкта, расположенном в Хоринском районе. В населённом пункте уже более 20 лет не продают спиртное.Отказаться от него решили сами местные жители на сельском сходе. «За» люди проголосовали единогласно. Теперь село можно назвать процветающим – там прибавилось многодетных семей, строятся новые дома и т. д.Для поддержки ЗОЖ на заднем дворе школы ещё в 2021 году установили спортивную площадку. На ней с удовольствием занимаются и дети, и взрослые.