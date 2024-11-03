03 ноября

02 ноября

01 ноября

Популярное

В Бурятии рассказали об улусе, протрезвевшем 20 лет назад

В Бурятии рассказали об улусе, протрезвевшем 20 лет назад
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Там уже два десятилетия не продают алкоголь

На официальной странице правительства РБ во «ВКонтакте» рассказали об улусе Тохорюкта, расположенном в Хоринском районе. В населённом пункте уже более 20 лет не продают спиртное.

Отказаться от него решили сами местные жители на сельском сходе. «За» люди проголосовали единогласно. Теперь село можно назвать процветающим – там прибавилось многодетных семей, строятся новые дома и т. д.

Для поддержки ЗОЖ на заднем дворе школы ещё в 2021 году установили спортивную площадку. На ней с удовольствием занимаются и дети, и взрослые. 

В апреле ещё одну так называемую территорию трезвости создали в еравнинском селе Домна. В мае 2023-го от алкоголя полностью отказались и жители Гонды. Тогда власти подписали соответствующее распоряжение.

В ноябре протрезветь захотели в кабанском селе Инкино. Там инициатива реализуется в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография». Первая территория трезвости в Кабанском районе – в селе Каргино – появилась ещё в 2022 году. 
трезвость алкоголь ЗОЖ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнцы рассказали о своих джоб-фобиях
Улан-удэнцы рассказали о своих джоб-фобиях
Общество, 03.11.2024
Большинство из них боятся увольнения
За месяц в роддоме в Улан-Удэ появились на свет почти 400 детей
За месяц в роддоме в Улан-Удэ появились на свет почти 400 детей
Общество, 03.11.2024
Мальчиков родилось больше, чем девочек 
В райцентре в Бурятии поползли слухи об отмене выплат детям мобилизованных
В райцентре в Бурятии поползли слухи об отмене выплат детям мобилизованных
Общество, 03.11.2024
Им должны компенсировать за питание по 245 рублей в день
Улицу в селе Бурятии оккупировали крысы
Улицу в селе Бурятии оккупировали крысы
Общество, 03.11.2024
Они бегут к людям с расположенной поблизости свалки 
В Бурятии определили лучшего водителя МЧС
В Бурятии определили лучшего водителя МЧС
Общество, 03.11.2024
Им стал инструктор по вождению пожарного автомобиля Сергей Надмитов 
В Бурятии после прокурорского вмешательства появились фонари
В Бурятии после прокурорского вмешательства появились фонари
Общество, 03.11.2024
Глава муниципального образования получил нагоняй  
В селе Бурятии люди рискуют лишиться бытовой техники
В селе Бурятии люди рискуют лишиться бытовой техники
Общество, 03.11.2024
Это может произойти из-за воздуха в системе ХВС
Улан-удэнцы готовы перейти к конкурентам ради зарплаты побольше
Улан-удэнцы готовы перейти к конкурентам ради зарплаты побольше
Общество, 03.11.2024
А ещё горожане готовы сделать это из-за удобного графика и интересных задач
В Бурятии пройдут соревнования по спортивному туризму
В Бурятии пройдут соревнования по спортивному туризму
Общество, 03.11.2024
Спортсмены будут соревноваться в закрытом помещении

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^