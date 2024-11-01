01 ноября

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Жительница Бурятии отметила 90-летний юбилей

Жительница Бурятии отметила 90-летний юбилей
Общество,  Фото:Администрация Тарбагатайского района
Вера Марковна Покацкая счастливая бабушка шести внуков и семи правнуков

Жительница села Нижний Жирим в Тарбагатайском районе Бурятии Вера Марковна Покацкая отметила 90-летний юбилей.

С юбилеем её поздравил глава Тарбагатайского района Андрей Гнеушев, глава сельского поселения «Нижнежиримское» Ирина Калашникова и начальник отдела социальной защиты населения Светлана Ошуркова. Гости передали юбиляру поздравления от президента Российской Федерации и главы Бурятии. Также они вручили приветственный адрес и подарки от районной и сельской администраций, сертификат на единовременную выплату как участнику трудового фронта.


Гостеприимная хозяйка поблагодарила дорогих гостей и немного рассказала о себе.

Вера Марковна родилась в селе Нижний Жирим. В семилетнем возрасте она осталась круглой сиротой. Сначала умер отец, потом мать. Воспитывала Веру и её маленького трёхлетнего брата старшая сестра, которой самой тогда было всего 14 лет. Помогали сиротам всем селом, родственники, соседи. Кто чем мог. Даже в школу ходить было не в чем. Поэтому отучившись всего год, Вера пошла работать в колхоз, а в 14 лет уехала на сплав леса. Много горя принесла с собою война.

- Время моего детства было очень тяжёлое. Росли в большой нужде. Ложились спасть и просыпались голодные, холодные, – вспоминает Вера Марковна.

В колхозе Вера Марковна работала и телятницей, и на огороде, и пасла баранов. Последние двадцать пять лет перед пенсией она отработала свинарём. Её супруг Емельян Семёнович тоже работал в колхозе. Был добрым, весёлым и отзывчивым человеком, любил играть на гармони. Они вырастили троих детей. У семьи всегда было большое хозяйство: коровы, свиньи, куры. В доме всегда есть свежее молоко, мясо и яйца.

Сейчас долгожительница живёт одна, и несмотря на преклонный возраст, содержит свой дом и двор в чистоте. Она счастливая бабушка шести внуков и семи правнуков. Родные люди часто навещают свою любимую маму и бабушку, не оставляют её без внимания, сообщает администрация МО «Тарбагатайский район». 
юбилей долгожитель

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