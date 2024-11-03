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В райцентре в Бурятии поползли слухи об отмене выплат детям мобилизованных

В райцентре в Бурятии поползли слухи об отмене выплат детям мобилизованных
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Им должны компенсировать за питание по 245 рублей в день

В Гусиноозёрске забили тревогу из-за слухов об отмене выплат детям мобилизованных на горячее питание в учебных заведениях. Родители одного их студентов Гусиноозёрского энергетического техникума заявили в группе «Селенга-инфо. 24/7», что их якобы прекратили. «Сказали, что больше не будет», – отметили местные.
 
В техникуме тем временем пояснили, что бесплатные горячие обеды полагаются всем детям участников специальной военной операции. А если это по какой-то причине невозможно, расходы на питание компенсируют деньгами – согласно постановлению правительства РБ № 374.

Выплата предоставляется со дня подачи соответствующего заявления не позднее 30-го числа каждого месяца. Кроме того, потребуется справка, что ребёнок учится в республиканской государственной профессиональной образовательной организации, которую обеспечивают питанием за счёт регионального бюджета. В Гусиноозёрском энергетическом техникуме размер компенсации составляет 244 рубля 90 копеек в день.  
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