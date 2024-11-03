Восемь сотрудников комитета мэрии Улан-Удэ отправились на СВО

С начала специальной военной операции 8 сотрудников комитета по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и общественной безопасности администрации Улан-Удэ присоединились к бойцам, выполняющим задачи в зоне СВО. Один из них за отвагу, самоотверженность и личное мужество уже получил медаль Жукова.

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