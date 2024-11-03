Восемь сотрудников комитета мэрии Улан-Удэ отправились на СВО

С начала специальной военной операции 8 сотрудников комитета по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и общественной безопасности администрации Улан-Удэ присоединились к бойцам, выполняющим задачи в зоне СВО. Один из них за отвагу, самоотверженность и личное мужество уже получил медаль Жукова.
Несмотря на бронь, которая полагается по службе, наши земляки не смогли остаться в стороне.
- Ребята сами изъявили желание – взяли неоплачиваемые отпуска и ушли. Считаю это показательным, потому что наши подразделения постоянно находятся в боевой готовности и сотрудники несут службу в круглосуточном режиме. В любой момент мы готовы прийти для оказания помощи населению, – отметил председатель комитета по ГО И ЧС Валерий Вильдавский.
Коллеги помогают военнослужащим и в тылу – отправляют им деньги, технику, гуманитарные посылки, поддерживают связь с воинскими частями городского гарнизона. В свободное время сотрудники единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) плетут маскировочные сети с сердечками-пожеланиями для бойцов.
- У нас даже есть сотрудницы, которые стоят на воинском учёте и хотят встать на защиту родины. Гордимся тем, что в нашем коллективе много достойных людей, которые с честью несут свою службу на СВО и делают всё возможное в тылу, – добавил Вильдавский.