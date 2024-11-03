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Улан-удэнцы рассказали о своих джоб-фобиях

Улан-удэнцы рассказали о своих джоб-фобиях
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Большинство из них боятся увольнения

Представители сервиса SuperJob решили узнать, какие страхи, связанные с работой, есть у жителей Улан-Удэ. Большинство (71%), как выяснилось, вообще ничего не боятся.

Возглавляет же список джоб-фобий потеря работы – 7% наших земляков страшатся увольнения. По 3% – остаться недооценёнными и не оправдать ожиданий, по 2% – нестабильности, закрытия компании или предприятия и невыплаты денег.

Мужчины сильнее всего опасаются снижения жалованья. Представительницы прекрасной половины тревожатся в основном из-за того, что не справятся с поставленными задачами и не оправдают возложенные на них надежды. Проведённый до этого опрос SuperJob показал, что вину при увольнении испытывает только часть улан-удэнцев.
работа увольнение

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