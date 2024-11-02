На Кяхту опустится «Ночь искусств»

В Бурятии Кяхтинский краеведческий музей им. академика В. А. Обручева присоединится к всероссийской акции «Ночь искусств». Мероприятие пройдёт в Кяхте 3 ноября.В рамках акции в музее проведут день открытых дверей и ярмарку. Также будут организованы мастер-классы и выставки, свои двери откроет редкий книжный фонд с детской программой, состоится интерактивная познавательная программа «Хүхюу наадан», в которой дети смогут показать свои знания бурятского языка. В течение всего дня для всех гостей будет работать фотогардеробная. Гвоздём вечерней программы станет выступление солистов театра оперы и балета: заслуженного артиста РБ Данзана Бальжинимаева и лауреата международных конкурсов вокалистов Баира Хандажапова.Кроме этого, «Ночь искусств» состоится и в филиале Кяхтинского краеведческого музея в Улан-Удэ. Здесь проведут лекции, презентации, викторины и презентуют выставку.