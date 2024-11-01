01 ноября

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В Бурятии подвели итоги летних каникул в лагерях

В Бурятии подвели итоги летних каникул в лагерях
Общество,  Фото:комитет по образованию администрации Улан-Удэ
В республике были отмечены организаторы детского отдыха

31 октября в Бурятии состоялось республиканское итоговое мероприятие по результатам летней оздоровительной кампании 2024 года. В рамках события лагеря региона показали свои разработки и практики, а также состоялись секции по вопросам воспитания. Во второй части мероприятия состоялся «круглый стол» по вопросам обеспечения летнего отдыха и занятости детей социальных категорий.

В завершении мероприятия были подведены итоги республиканского конкурса «Здоровье – это здорово». Первое место было присуждено центру «Рассвет» г. Улан-Удэ, второе место – центру «Огонёк», третье – лагерю «Чайка». Приз зрительских симпатий достался центру «Родник» г. Улан-Удэ за две тысячи двести восемьдесят восемь голосов поддержки.

Второе место на республике среди детских оздоровительных лагерей по успешной организации летней оздоровительной кампании занял лагерь «Чайка» ЦДО «Эдельвейс». Также были награждены более 20 организаторов детского отдыха из учреждений Улан-Удэ.

Как отметили в городском комитете по образованию, в 2024 году в подведомственных лагерях различного типа за три летних месяца отдохнуло 12 068 несовершеннолетних. В загородных лагерях получили отдых и оздоровление 4 664 ребёнка.

Бурятия лагерь Улан-Удэ

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