01 ноября

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Ещё в одной поликлинике Бурятии появилась экспозиция о Байкале

Ещё в одной поликлинике Бурятии появилась экспозиция о Байкале
Общество,  Фото:Тункинский национальный парк
Выставку организовали в Тункинском районе республики

В Бурятии, в детской поликлинике села Кырен открылась выставка «Выздоравливай с Байкалом». Торжественное открытие провели представители национального парка «Тункинский», ассоциации «Заповедное ожерелье Байкала» и Тункинской центральной районной больницы.

Экспозиция, включающая факты об озере Байкал и особо охраняемых природных территориях, украсила пространство поликлиники и создала позитивную атмосферу для детей и их родителей. При помощи крутящихся элементов дети познакомятся с животным миром Байкальской природной территории.

На спилах-магнитах берёзы и сосны обыкновенной ребята, пришедшие на приём к педиатру, рисовали снежного барса и нерпу. А в завершении мероприятия они получили подарки на память.

Как рассказали организаторы, в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве, специалисты отдела науки и экологического просвещения Тункинского национального парка будут проводить для маленьких пациентов познавательные мероприятия: беседы о важности бережного отношения к природе, различные мастер-классы, экологические игры. Эта инициатива может вдохновить детей на творчество и активный образ жизни, отметили в пресс-службе нацпарка.

Возрастное ограничение: 0+.
Байкал Тункинский район Бурятия выставка национальный парк полклиника

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