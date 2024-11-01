Экопросветитель из Бурятии стала одной из лучших в России

Подведены итоги третьего всероссийского конкурса «Лучший по профессии: экопросветитель» для специалистов особо охраняемых природных территорий и государственных учреждений в сфере эколого-просветительской деятельности и познавательного туризма. Цель конкурса ― популяризация заповедной системы России, обобщение и распространение успешного опыта эколого-просветительской работы.Авторитетное жюри оценивало достижения участников за 2022-2023 годы в семи номинациях, которые охватили различные грани экопросвещения: от работы с детьми и волонтёрами до заповедных медиа и самых необычных инноваций. Нина Хребтова, начальник отдела экологического просвещения и взаимодействия со СМИ ФГБУ «Заповедное Подлеморье», стала лауреатом конкурса в номинации «Увидеть и сохранить». В этой номинации комиссия отметила лучших специалистов, которые превращают туризм в эффективный инструмент экологического просвещения и сохранения природного и культурного наследия на особо охраняемых природных территориях.Как сообщили в «Заповедном Подлеморье», Нина Хребтова работает в учреждении более 10 лет, из них 5 – в должности начальника отдела. Под её руководством в десятках школ Бурятии ежемесячно ведутся экологические уроки, работают школьные кружки, проходят всероссийские и межрегиональные конкурсы, издаётся сувенирная и полиграфическая продукция, проводятся праздники и мероприятия, на которые приезжают даже из других регионов. А ещё снимаются заповедные фильмы, ролики и новостные сюжеты, проходят пленэры, фото- и художественные выставки.