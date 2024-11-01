01 ноября

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У возрождающегося храма в Улан-Удэ появился купол с крестом

У возрождающегося храма в Улан-Удэ появился купол с крестом
Общество,  Фото:Улан-Удэнская и Бурятская епархия
Чин освящения провели в День памяти жертв политических репрессий

30 октября в Улан-Удэ, у храма Архистратига Божия Михаила состоялся чин освящения купола и креста. Его совершил благочинный Улан-Удэнского церковного городского округа иерей Роман Хлыбов. Отцу Роману сослужил настоятель храма иерей Олег Яковлев.

Подготовка к этому событию началась с июля этого года. Тогда была демонтирована старая и ветхая входная группа и построена новая, которая гармонично вписалась в интерьер храма. После совместной молитвы духовенства и прихожан храма, именно на новую входную группу и были установлены купол с крестом.

Дата для события была выбрана не случайно: освящение и установка креста состоялись в День памяти жертв политических репрессий.

- Традиционно каждый православный храм венчается Крестом, теперь крестное знамение сияет и на храме Архангела Михаила, который более 90 лет оставался без креста. Отныне, каждый проходящий сюда, или проходящий мимо этого старинного храма человек, может возносить свои сердечные молитвы Богу, взирая на золочёный Крест, - рассказали в пресс-службе Улан-Удэнской и Бурятской епархии.
Бурятия православие

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