01 ноября

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Забайкальский врач спасла жизнь человеку на борту самолёта

Забайкальский врач спасла жизнь человеку на борту самолёта
Общество,  Фото:пресс-служба краевой клинической больницы
Подобный опыт оказания медпомощи в воздухе у неё не впервые

Невролог краевой клинической больницы Забайкалья помогла молодому парню с неотложным тяжёлым состоянием, вызванное чрезмерным повышением артериального давления. Специалист умело скоординировала работу бортпроводников и оказала необходимую медицинскую помощь.

Как рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения региона, осенью этого года врач Оксана Давлетшина возвращалась с конгресса из Владивостока. Во время полёта одному из пассажиров стало плохо.

- Бортпроводница спросила есть ли в салоне врач, и я, не раздумывая, встала, тем самым показала свою готовность к оказанию помощи. Меня провели к парню 21-летнему, у которого гипертонический криз. То есть у молодого человека повысилось давление, появились сильные головные боли и тяжесть в груди. К счастью, у меня собой было все необходимое: тонометр, таблетки и профильные знания, — рассказала героиня.

Со слов врача, подобный опыт оказания медпомощи в воздухе у неё не в первый раз. Ранее она спасла мужчину, у которого случился инсульт.

- Выражаю огромную благодарность умному, отзывчивому врачу с добрым сердцем Оксане Валерьевне Давлетшиной. Благодаря ей нам удалось помочь пассажиру. Весь полет она профессионально оказывала помощь. Отдельное спасибо за помощь в личном вопросе. Она профессионал своего дела, — выразила слова благодарности бортпроводница Наталья Степанова.
Забайкальский край здравоохранение

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