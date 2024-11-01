01 ноября

Популярное

В Иркутске соберутся «байкальские легенды» баскетбола

В Иркутске соберутся «байкальские легенды» баскетбола
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Участие примут спортсмены трёх регионов

Межрегиональный турнир по баскетболу «Легенды Байкала» среди команд ветеранов старше 45 лет 3 и 4 ноября пройдёт в физкультурно-оздоровительном комплексе государственного училища олимпийского резерва в Иркутске. Планируется, что в нем будут участвовать семь мужских команд: четыре из Иркутска, по одной – из Шелехова, Читы и Улан-Удэ.

Согласно положению, в составе каждой команды будет 15 человек, из них 12 игроков. В матчах будут участвовать баскетболисты не моложе 45 лет, но допускается усиление двумя игроками не моложе 43 лет, у спортсменов не должно быть профессиональных контрактов в чемпионатах России или других стран.

Открытие «Легенд Байкала» состоится в 13:30 3 ноября в ФОКе училища олимпийского резерва. В этот день игры пройдут с 10:00 до 13:30 и с 14:00 до 18:00. 4 ноября матчи стартуют в 11:00, финальная игра состоится в 14:45, а церемония награждения победителей и призёров пройдёт в 16:00. Кроме того, в рамках турнира 4 ноября в 12:00 часов среди участников состоится конкурс штрафных бросков, в 13:30 – конкурс трёхочковых бросков. Вход для болельщиков будет свободным.

Победителей и призёров межрегионального турнира наградят медалями и грамотами. Лучших игроков и тренеров отметят индивидуальными призами, сообщает министерство спорта Иркутской области.

Возрастное ограничение: 0+.
Иркутская область баскетбол спорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ проведут международную образовательную выставку
В Улан-Удэ проведут международную образовательную выставку
Общество, 01.11.2024
Посетителям представят ссузы и вузы России и зарубежья
В Иркутске соберутся «байкальские легенды» баскетбола
В Иркутске соберутся «байкальские легенды» баскетбола
Общество, 01.11.2024
Участие примут спортсмены трёх регионов
Экопросветитель из Бурятии стала одной из лучших в России
Экопросветитель из Бурятии стала одной из лучших в России
Общество, 01.11.2024
Определены итоги профессионального конкурса специалистов особо охраняемых природных территорий
Ещё в одной поликлинике Бурятии появилась экспозиция о Байкале
Ещё в одной поликлинике Бурятии появилась экспозиция о Байкале
Общество, 01.11.2024
Выставку организовали в Тункинском районе республики
В Монголии отметят день рождения Чингисхана
В Монголии отметят день рождения Чингисхана
Общество, 01.11.2024
По случаю Дня национальной гордости будет издан указ о поддержке исследований монгольской истории
В Бурятии подвели итоги летних каникул в лагерях
В Бурятии подвели итоги летних каникул в лагерях
Общество, 01.11.2024
В республике были отмечены организаторы детского отдыха
Забайкальский врач спасла жизнь человеку на борту самолёта
Забайкальский врач спасла жизнь человеку на борту самолёта
Общество, 01.11.2024
Подобный опыт оказания медпомощи в воздухе у неё не впервые
Жительница Бурятии отметила 90-летний юбилей
Жительница Бурятии отметила 90-летний юбилей
Общество, 01.11.2024
Вера Марковна Покацкая счастливая бабушка шести внуков и семи правнуков
У возрождающегося храма в Улан-Удэ появился купол с крестом
У возрождающегося храма в Улан-Удэ появился купол с крестом
Общество, 01.11.2024
Чин освящения провели в День памяти жертв политических репрессий
Археологи Забайкалья рассказали о находках полевого сезона
Археологи Забайкалья рассказали о находках полевого сезона
Общество, 01.11.2024
Учёные обнаружили древнюю иглу из кости животного и украшение из камня
В Иркутской области хирурги спасли пациента от ампутации ноги
В Иркутской области хирурги спасли пациента от ампутации ноги
Общество, 01.11.2024
Мужчина неудачно упал на канцелярский нож
В Бурятии расчистили почти 4 км берега Котокеля
В Бурятии расчистили почти 4 км берега Котокеля
Общество, 01.11.2024
Со дна было изъято более 5,5 тысяч кубометров грунта

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^