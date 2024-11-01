В Иркутске соберутся «байкальские легенды» баскетбола

Межрегиональный турнир по баскетболу «Легенды Байкала» среди команд ветеранов старше 45 лет 3 и 4 ноября пройдёт в физкультурно-оздоровительном комплексе государственного училища олимпийского резерва в Иркутске. Планируется, что в нем будут участвовать семь мужских команд: четыре из Иркутска, по одной – из Шелехова, Читы и Улан-Удэ.Согласно положению, в составе каждой команды будет 15 человек, из них 12 игроков. В матчах будут участвовать баскетболисты не моложе 45 лет, но допускается усиление двумя игроками не моложе 43 лет, у спортсменов не должно быть профессиональных контрактов в чемпионатах России или других стран.Открытие «Легенд Байкала» состоится в 13:30 3 ноября в ФОКе училища олимпийского резерва. В этот день игры пройдут с 10:00 до 13:30 и с 14:00 до 18:00. 4 ноября матчи стартуют в 11:00, финальная игра состоится в 14:45, а церемония награждения победителей и призёров пройдёт в 16:00. Кроме того, в рамках турнира 4 ноября в 12:00 часов среди участников состоится конкурс штрафных бросков, в 13:30 – конкурс трёхочковых бросков. Вход для болельщиков будет свободным.Победителей и призёров межрегионального турнира наградят медалями и грамотами. Лучших игроков и тренеров отметят индивидуальными призами, сообщает министерство спорта Иркутской области.