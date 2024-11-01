В Монголии отметят день рождения Чингисхана

В Монголии отпразднуют день рождения Чингисхана. Этот общенациональный праздник, известный как День национальной гордости, отмечается монголами в первый день первого зимнего месяца по лунному календарю, который в этом году приходится на 2 ноября.По случаю 862-й годовщины со дня рождения Чингисхана и Дня национальной гордости в Улан-Баторе, на площади Сухэ-Батора состоится торжественное поднятие государственного флага Монголии, где также будут зачитаны золотые наставления и поучения Чингисхана.Кроме того, в этот день состоится церемония подписания указа президента о поддержке исследований в области монгольской истории. Советник президента по вопросам образования, науки и технологий Ч. Лодойравсал рассказал, что указ предусматривает комплекс мер по поддержке исследований в области монгольской истории и международных монголоведческих исследований, подготовку и публикацию 30-томной антологии по истории Монголии, а также мероприятия по поддержке исторического образования в обществе. Кроме того, состоится церемония вручения высшей государственной награды Монголии – ордена «Чингисхан». Также президент Монголии, высокопоставленные должностные лица, кавалеры ордена, почётные гости и граждане отдадут дань уважения монументу Великого хана.Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», в рамках празднования Дня национальной гордости также традиционно пройдут соревнования по национальной борьбе с участием 128 сильнейших борцов. Победителю впервые будет вручён переходящий кубок «Чингисхан» имени президента. Помимо этого, согласно указу президента 4 ноября во дворце-музее Богдо-гэгэна будет исполнена древняя эпическая поэма.