В честь поэта Бурятии организуют литературный фестиваль

15 ноября в Улан-Удэ проведут V Байкальский литературный фестиваль, посвящённый столетию со дня рождения народного поэта Гунги Чимитова. Посетителей ждут мастер-класс по рисованию, литературный семинар-мастерская для молодых поэтов, презентация сборника басен, а также праздничный хоровой концерт.Фестиваль стартует в 14:00 в литературно-музыкальной гостиной национальной библиотеки РБ. Именно там состоится торжественная церемония открытия, а позже пройдёт презентация сборника басен Гунги Чимитова «Баснинууд» () с иллюстрациями художницы Даримы Кантаковой, выпущенного специально к празднику.В читальном зале центра библиографии и краеведения зрителей ждут тематические лекции. В 15:00 литературовед, доктор филологических наук Ирина Булгутова проведёт лекцию «Гунга Чимитов — поэт», а в 16:00 музыковед Бурятской государственной филармонии Наталья Ринчинова станет спикером лекции «Гунга Чимитов — поэт-песенник».В 17:00 в усадьбе Молчанова пройдёт мастер-класс, где дизайнер Аюр Халтуев и художница Дарима Кантакова расскажут о символике и смыслах айдентики фестиваля и научат всех желающих рисовать животных с обложки книги «Баснинууд».Ждут гостей фестиваля и выставки, на которых представят книги Гунги Чимитова, памятные фотографии и раритетные образцы. На третьем этаже в холле расположится экспозиция «Кабинет писателя» с личными вещами писателя: блокнотами, ежедневниками, письмами и открытками от друзей, а также книгами из личной библиотеки Гунги Чимитова с дарственными надписями литераторов Бурятии, Якутии, Чувашии.- Помимо этого, в деловом центре в онлайн-формате пройдёт литературный семинар-мастерская для молодых поэтов Сибири и Дальнего Востока. На нём известный российский литератор Амарсана Улзытуев вместе с участниками разберёт представленные на конкурс произведения, а также даст ценные советы и поможет раскрыть творческий потенциал, - сообщает пресс-служба нацбиблиотеки.Фестиваль завершится в 18:00 в литературно-музыкальной гостиной награждением победителей конкурса поэтического перевода «Буряад уянга - ородоор» («Бурятская лирика — на русском»). После награждения для зрителей организуют праздничный хоровой концерт, на котором выступят смешанный хор колледжа искусств им. П. И. Чайковского под управлением Майдара Дамбаева, ансамбль «Аялга» и хор детской школы искусств № 11.