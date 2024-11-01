01 ноября

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В Улан-Удэ проведут международную образовательную выставку

В Улан-Удэ проведут международную образовательную выставку
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Посетителям представят ссузы и вузы России и зарубежья

С 7 по 8 ноября в столице Бурятии состоится ежегодная международная выставка «Образование. Профессия. Карьера». Мероприятие проведут в здании физкультурно-спортивного комплекса Улан-Удэ.

Выставка будет открыта для посетителей с 10:00 до 17:00. Вход на мероприятие сделают свободным.

Выставка организована в целях ознакомления старшеклассников, их родителей, абитуриентов и студентов с учебными программами и достижениями средне специальных и высших учебных заведений России и зарубежья. Более 40 учебных заведений, включая вузы и ссузы из Бурятии и других регионов России, представят свои образовательные программы и направления подготовки.

- Посетители смогут узнать о возможностях учёбы за границей и получить информацию о зарубежных вузах, включая представительства, такие как Улан-Баторский филиал Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, Монгольский национальный университет, международный университет «Их Засаг» и многие другие, - сообщает министерство образования и науки РБ.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия выставка образование вузы ссузы

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