В Бурятии развернётся этнофестиваль народного творчества

28 ноября в Улан-Удэ пройдёт республиканский конкурс-этнофестиваль народного творчества «Цвети, моя Бурятия!», посвящённый Году семьи в России. Мероприятие состоится в Восточно-Сибирском государственном институте культуры, в концертно-театральном центре «Феникс».В фестивале принимают участие обучающиеся, фольклорные коллективы, ансамбли, творческие коллективы образовательных организаций любого типа и вида (школ, лицеев, гимназий, и др. образовательных организаций) от 14-17 лет (8-11 классы). Мероприятие проводится по следующим направлениям:— конкурс народной песни «Дуунууд арадай абдарhаа» («Из сундука народных песен») по номинациям:— номинация «Соло»;— номин6ация «Ансамблевое пение».— конкурс «Душа народного танца».— конкурс народных праздников и обрядов «Сохраняя традиции…».— конкурс мини — площадок «Многоликая Бурятия» по номинациям:— номинация «Выставка декоративно-прикладного творчества (ДПИ);— номинация «Народная кухня».— конкурс видеороликов «Культурные традиции моей семьи» (заочная форма участия).— конкурс «Мастер-классы педагогов дополнительного образования» (заочная форма участия).— интеллектуальный конкурс «Моя Бурятия».- Цель конкурса — сохранение, развитие и популяризация народного творчества и этнокультуры народов, проживающих на территории Республики Бурятия, - сообщает ресурсный центр патриотического воспитания, туризма и спорта РБ.