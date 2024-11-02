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В Бурятии развернётся этнофестиваль народного творчества

В Бурятии развернётся этнофестиваль народного творчества
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Его посвятят Году семьи

28 ноября в Улан-Удэ пройдёт республиканский конкурс-этнофестиваль народного творчества «Цвети, моя Бурятия!», посвящённый Году семьи в России. Мероприятие состоится в Восточно-Сибирском государственном институте культуры, в концертно-театральном центре «Феникс».

В фестивале принимают участие обучающиеся, фольклорные коллективы, ансамбли, творческие коллективы образовательных организаций любого типа и вида (школ, лицеев, гимназий, и др. образовательных организаций) от 14-17 лет (8-11 классы). Мероприятие проводится по следующим направлениям:
— конкурс народной песни «Дуунууд арадай абдарhаа» («Из сундука народных песен») по номинациям:
— номинация «Соло»;
— номин6ация «Ансамблевое пение».
— конкурс «Душа народного танца».
— конкурс народных праздников и обрядов «Сохраняя традиции…».
— конкурс мини — площадок «Многоликая Бурятия» по номинациям:
— номинация «Выставка декоративно-прикладного творчества (ДПИ);
— номинация «Народная кухня».
— конкурс видеороликов «Культурные традиции моей семьи» (заочная форма участия).
— конкурс «Мастер-классы педагогов дополнительного образования» (заочная форма участия).
— интеллектуальный конкурс «Моя Бурятия».

- Цель конкурса — сохранение, развитие и популяризация народного творчества и этнокультуры народов, проживающих на территории Республики Бурятия, - сообщает ресурсный центр патриотического воспитания, туризма и спорта РБ.

Возрастное ограничение: 12+.

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