В Бурятии больного туберкулёзом через суд отправили на лечение

Сельчанин страдает заразной формой заболевания
Жителя Бурятии по решению суда отправили на лечение в противотуберкулёзный диспансер.
Ранее в Баргузинский районный суд обратился представитель Курумканской центральной больницы с иском к местному жителю о госпитализации его в медицинскую организацию в недобровольном порядке. По заключению врачебной комиссии установлено, что он страдает заразной формой туберкулёза, представляя опасность для окружающих и нуждается в лечении.
- Судом вынесено решение об удовлетворении иска, ответчик принудительно госпитализирован в республиканский клинический противотуберкулёзный диспансер на один месяц, - сообщает Баргузинский районный суд.
Решение не обжаловано и вступило в законную силу.
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Сельчанин страдает заразной формой заболевания
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