В Бурятии больного туберкулёзом через суд отправили на лечение

Жителя Бурятии по решению суда отправили на лечение в противотуберкулёзный диспансер.Ранее в Баргузинский районный суд обратился представитель Курумканской центральной больницы с иском к местному жителю о госпитализации его в медицинскую организацию в недобровольном порядке. По заключению врачебной комиссии установлено, что он страдает заразной формой туберкулёза, представляя опасность для окружающих и нуждается в лечении.- Судом вынесено решение об удовлетворении иска, ответчик принудительно госпитализирован в республиканский клинический противотуберкулёзный диспансер на один месяц, - сообщает Баргузинский районный суд.Решение не обжаловано и вступило в законную силу.