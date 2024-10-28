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Бурятский гроссмейстер стал чемпионом России

Бурятский гроссмейстер стал чемпионом России
Общество,  Фото:федерация шахмат России
Жамсаран Цыдыпов завоевал золото в командных соревнованиях

В Сочи с 13 по 21 октября проходили личные и командные чемпионаты России среди мужчин и женщин по блицу и быстрым шахматам. Участие в соревнованиях приняли спортсмены из Бурятии.

Международный гроссмейстер Жамсаран Цыдыпов стал чемпионом России по блицу в составе команды Татарстана. Чемпионы набрали 22 матчевых очка из 26 возможных (33,5 – сумма индивидуальных очков).

Как сообщили в федерации шахмат РБ, в состав команд Бурятии вошли сильнейшие юниоры. В составе мужской сборной республики играли Тамерлан Чындыгыр, Роман Сымбелов, Батор Жамбалов и Алдар Бабаринов. В женской: Сойжина Комиссарова, Номина Дармаева, Мария Хамнуева и Татьяна Имыхелова. Мужская сборная заняла 16-е место из 51 команды, женская – 13-е. В блице на первых досках играли Роман Сымбелов и Номина Дармаева. Команда девушек заняла 8-е место, юношей – 28-е. 
Бурятия спорт шахматы чемпионат России

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