В заповеднике Забайкалья засняли «танцующего» медведя

В преддверии зимы Сохондинский государственный природный биосферный заповедник в Забайкалье поделился удивительными летними кадрами, сделанными фотоловушкой.На территории заповедника фотоловушка засняла медведя, который уже появлялся в гостях ранее. Он развлекался в компании своих сородичей: пританцовывая тёрся о дерево, не скрывая удовольствия от процесса. Таким образом он сообщал своим сородичам и всем животным, проживающим на этой территории, о своём присутствии, а также одновременно оставлял мочевые метки.- Однако, у нас не было возможности получить разрешение у данной особи на полную публикацию всех наших материалов с ним, поэтому некоторые интересные моменты останутся скрыты от вас. Надеемся, что эти кадры подарят вам хорошее настроение и приоткроют двери в удивительный мир дикой природы, в котором живут наши замечательные четвероногие друзья, - отметили в заповедники.