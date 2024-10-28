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В заповеднике Забайкалья засняли «танцующего» медведя

В заповеднике Забайкалья засняли «танцующего» медведя
Общество,  Фото:Сохондинский заповедник
Животное развлекалось в компании своих сородичей

В преддверии зимы Сохондинский государственный природный биосферный заповедник в Забайкалье поделился удивительными летними кадрами, сделанными фотоловушкой.

На территории заповедника фотоловушка засняла медведя, который уже появлялся в гостях ранее. Он развлекался в компании своих сородичей: пританцовывая тёрся о дерево, не скрывая удовольствия от процесса. Таким образом он сообщал своим сородичам и всем животным, проживающим на этой территории, о своём присутствии, а также одновременно оставлял мочевые метки.

- Однако, у нас не было возможности получить разрешение у данной особи на полную публикацию всех наших материалов с ним, поэтому некоторые интересные моменты останутся скрыты от вас. Надеемся, что эти кадры подарят вам хорошее настроение и приоткроют двери в удивительный мир дикой природы, в котором живут наши замечательные четвероногие друзья, - отметили в заповедники.

Забайкальский край заповедник медведь

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