В Чите установят фигуры неандертальцев и носорога

Фуры с деталями для монтажа музейной экспозиции неандертальцев и носорога привезли в Читу. Их установят в музее под открытым небом на Сухотино.- В Забайкалье приехали фуры с деталями для монтажа музейной экспозиции в этно-археопарке «Сухотино», которые уже начали разгружать. С нетерпением ждём окончания работ, - отметили в министерстве культуры Забайкалья.Ранее заместитель губернатора Забайкальского края Аягма Ванчикова сообщила в своём телеграм-канале, что на Сухотино устанавливают специальные антивандальные лавочки и урны, пирсы и лестницу к музею.- Строительная часть работ по созданию музея под открытым небом в Сухотино заканчивается. Остаются клининговые работы и настил линолеума в центральной части. Сегодня начинаем устройство лестницы-настила к музею. Ожидаем поставку забора из экобруса. Разносим и устанавливаем лавочки и урны по территории парка. Они антивандальные. Вес лавочки - 140 килограммов, урны весят по 80. Делаем пирсы, - заявила Аягма Ванчикова.Ранее на Сухотино установили информационные таблички с силуэтами бизона, носорога, мамонта и карты-схемы. Как напомнили в пресс-службе правительства Забайкальского края, этно-археопарк Сухотино разделят на три кластера: в него войдут музейный павильон, музей под открытым небом и археопарк «Сухотино».